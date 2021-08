Vacanza finisce drammaticamente a Gallipoli. Due giovani sono stati travolti da un’automobile nella notte tra sabato e domenica mentre stavano rientrando in casa in bicicletta. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 21 anni, Matteo Cassola, deceduto sul posto.

Matteo Cassola travolto da un’auto e ucciso a 21 anni

La tragedia è avvenuta alle 04 di notte in via Zacà, strada del vecchio cimitero che collega Gallipoli a Taviano. Nello schianto è rimasto ferito l’amico della vittima e anche il conducente, un 41enne originario di Gallipoli.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Soccorsi il conducente e l’amico della giovane vittima. Il 41enne è stato sottoposto all’alcol test ed è risultato positivo. Sulla vicenda indagano i militari, per l’uomo potrebbe scattare l’accusa di omicidio stradale.