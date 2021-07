0 Facebook Belen Rodriguez partorisce a Padova, clinica blindata per ragioni di privacy Spettacolo 13 Luglio 2021 20:42 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua seconda figlia, la show girl argentina ha scelto di partorire lontana da Milano, nella clinica dell’azienda ospedaliera dell’università di Padova. Il motivo? Si tratta di una struttura all’avanguardia per la ginecologia.

Chi è il dottore che ha fatto partorire Belen Rodriguez

A far partorire Belen è stata la dottoressa Alessandra Andrisani, presumibilmente la show girl ha scelto di farsi seguire da lei perché ha grossa fiducia in questa ginecologa. A rivelare un aneddoto sulle disposizioni ‘straordinarie’ della clinica per l’occasione del ‘parto vip’ è stato il quotidiano Il Gazzettino. A quanto pare, infatti, la clinica ha inibito l’accesso sembrerebbe a un intero piano per evitare l’accesso di fan e curiosi.

Nell’ospedale è comparso un cartello che informava della chiusura del terzo piano, al quale non si poteva accedere nemmeno dall’ascensore: “Causa Belen e fino a nuovo ordine’ i pulsanti relativi al terzo piano della Divisione ostetrica sono disabilitati”. Una scritta che in poco tempo è diventata virale sui social, suscitando l’attacco di molti utenti che hanno ritenuto eccessiva una simile disposizione. La scelta sarà stata dettata anche da motivi di sicurezza per evitare che fan e curiosi riuscissero ad accedere al reparto in cui si trova Belen con Luna Marì.

Intanto la show girl si sta godendo questo momento di felicità con il suo compagno, Antonino Spinalbese, da lei definito ‘angelo custode’. Il giovane hair stylist, infatti, non si separa mai da lei e la bambina.

Il cartello comparso nella clinica dove ha partorito Belen Rodriguez