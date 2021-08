0 Facebook Dramma in vacanza, vuole fotografare l’alba ma precipita in una scarpata: Francesca Mirarchi muore a 19 anni Cronaca 1 Agosto 2021 12:02 Di redazione 2'

Voleva fotografare l’alba per conservare il ricordo di una vacanza con gli amici, ma purtroppo è precipitata in una scarpata ed è morta. Ha perso così la vita Francesca Mirarchi, giovane di 19 anni originaria di Lissone. Si trovava nelle montagne dell’Alta Val Brembana con alcuni amici.

Nella mattinata di venerdì si è svegliata prima del gruppo e si è allontanata per vedere l’alba. Quando gli amici non l’hanno vista tornare si sono preoccupati e hanno subito allertato i soccorsi. Il corpo di Francesca è stato trovato qualche ora dopo in una scarpata, la giovane aveva fatto un volo di una quindicina di metri.

Francesca Mirarchi era una giovane sportiva, specializzata in atletica leggera. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità dello sport. L’ha ricordata l’assessora allo Sport, Daniela Maggi: “Non ci posso pensare. L’avevo sentita qualche giorno fa, perché stiamo preparando l’open day dello sport in città. Stava formando un bel gruppo con gli altri ragazzi del servizio civile, qui in comune, che sono rimasti tutti sconvolti. Era educata, riservata, era l’espressione della sua famiglia. Non si può morire così”. Ma sono tantissimi i messaggi di cordoglio di chi ha voluto ricordare la diciannovenne scomparsa tragicamente.