0 Facebook L’estate di Belen Rodriguez, in una villa da sogno con amici e famiglia Spettacolo 31 Luglio 2021 12:58 Di redazione 2'

Belen Rodriguez si sta godendo l’estate circondata dall’affetto della sua famiglia e degli amici. La show girl argentina, che ha da poco partorito la sua seconda figlia, si trova in una lussuosa villa nell’isola di Albarella . Con lei ci sono mamma Veronica, papà Gustavo, la piccola Luna Marì e il compagno Antonino Spinalbese. E’ tornato anche Santiago che aveva trascorso qualche giorno con il padre, Stefano De Martino.

Come trascorre l’estate Belen Rodriguez

A far compagnia alla famiglia Rodriguez al completo si alternano amici di Belen. Le giornate trascorrono tra bagni in piscina, passeggiate nel parco dove si trova la villa e cene con karaoke. Proprio la show girl ha condiviso le immagini di Santiago con alcuni amici che si diverte a cantare. Un posto perfetto per un bambino della sua età.

Relax, famiglia, aria fresca e pulita, il meglio per una bambina appena nata e una madre che allatta. La show girl non ha comunque mai smesso di lavorare e fa da sponda con gli studi televisivi di Tu si que vales, dove stanno registrando le prossime puntate. Tra un ciak e l’altro, però, torna subito dai suoi figli e dal compagno.

L’estate di Belen Rodriguez