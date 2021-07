0 Facebook Trovato morto ‘o Malato, il ras Vincenzo D’Alterio era agli arresti domiciliari in una villetta Cronaca 31 Luglio 2021 11:58 Di redazione 1'

Questa mattina è stato ritrovato morto Vincenzo D’Alterio, conosciuto con il nome di ‘o Malato. Ras dello storico clan Mallardo, l’uomo stava scontando gli arresti domiciliari in una villetta a Varcaturo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, quando gli operatorio del 118 sono arrivati in casa, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Il ras stava scontando una pena di 11 anni, era un capo zona a Giugliano e aveva amicizie molto influenti all’interno del sistema criminale. Aveva ottenuto la scarcerazione facendosi diagnosticare un’infermità mentale, da qui il soprannome di ‘o Malato.

Nel novembre scorso aveva lasciato il carcere di Tempo Pausania in Sardegna dove era in regime di massima sicurezza. Poi il tribunale di Sorveglianza ha accolto l’istanza presentata dalla difesa che chiedeva gli arresti domiciliari per gravi problemi di salute, D’Alterio aveva uno enfisema polmonare e altre patologie respiratorie.