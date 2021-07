0 Facebook “Viviana si è tolta la vita”, Daniele Mondello pubblica uno degli ultimi audio: “Mi fanno paura certe cose” Cronaca 30 Luglio 2021 12:09 Di redazione 3'

Nella giornata di giovedì è stata emessa la richiesta di archiviazione per la morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele, trovati morti la scorsa estate nelle campagne di Caronia. Il Procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, ha elencato una serie di consulenze e alcune intercettazioni da cui emergerebbe tutto il malessere psichico della donna. Ipotesi a cui non crede Daniele Mondello, padre del bambino e marito della donna.

Le indagini sulla morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello

“Le indagini hanno permesso di accertare in modo incontrovertibile le precarie condizioni di salute mentale di Viviana“, questo quanto affermato dal Procuratore. L’ipotesi dunque è che Viviana si sia tolta la vita, lanciandosi dal traliccio sotto al quale è stato trovato il suo corpo e prima avrebbe ucciso Gioele, strangolandolo. Le indagini hanno permesso di accertare alcuni precedenti in cui sarebbe emersa “l’instabilità mentale” di Viviana. Ci sarebbero anche diversi messaggi di Daniele Mondello inviati alla moglie, in cui la esortava a curarsi per il bene del figlio.

Secondo il consulente ”… l’incidente stradale ha rappresentato per costei uno stress acuto che ha valicato ogni capacità di elaborazione e risoluzione”; tale situazione è stata causata da ”una interpretazione persecutoria dell’evento”, come se il sinistro fosse stato ”causato intenzionalmente, per nuocerle, da inesistenti aggressori”, oppure, in alternativa, dall’ ”innescarsi del timore inaccettabile che il marito ne approfittasse per toglierle la potestà genitoriale, allontanandola per sempre dal suo bambino”.

L’audio di Viviana Parisi a un’amica

Ma Daniele Mondello, nonostante abbia inviato messaggi alla moglie in cui sembrava preoccupato per la sua salute mentale, non crede che si sia trattato di suicidio. Così questo venerdì mattina ha voluto pubblicare un audio in cui Viviana il 20 luglio del 2020 spiega a un’amica di non voler praticare atti esoterici: “Non me la mandare, perché io ste cose qua di esorcismo, mi fanno paura. Guarda io ho avuto una fase in cui sto cercando di riposarmi un attimo perché sono stanca e mi posso appoggiare alla chiesa e a tutte le cose, ho avuto paura di tante cose. Voglio godermi mio marito, mio figlio, la mia casa e fare il minimo indispensabile per guarire. Poi queste cose qui di esorcismo non le voglio sapere e sentire. Guarda credimi, preferisco le piccole cose quelle che mi hanno fatto stare sempre serena. Per me sono la mia casa, mio marito e mio figlio. E’ questo la vita, l’amore per la vita. Va bene? Ciao. Ci sentiamo”.

Il video si conclude con un messaggio di Daniele Mondello: “Amori miei lotterò fino alla fine per trovare chi vi ha portato via da me”.

