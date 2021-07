0 Facebook Scarcerato il mandante dell’omicidio di Don Peppe Diana perché malato, la sorella del prete anti-camorra: “Doveva morire in cella” Scarcerato il mandante dell'omicidio di Don Peppe Diana. De Falco era in carcere a Sassari. Le parole della sorella del prete ucciso dalla camorra Cronaca 30 Luglio 2021 12:48 Di redazione 1'

Il mandante dell’omicidio di don Peppe Diana – il parroco anticamorra di Casal di Principe ucciso nel 1994 mentre si preparava a dire messa – è stato scarcerato, perché in gravi condizioni di salute.

Nunzio De Falco, 71 anni, condannato a due ergastoli, era detenuto nel carcere di massima sicurezza di Sassari ma il Tribunale di sorveglianza ne ha autorizzato il rientro a casa, a Villa Literno, nel Casertano (località in provincia di Caserta).

Scarcerato il mandante dell’omicidio di Don Peppe Diana: le parole dalla sorella Marisa

Della vicenda parla oggi il quotidiano La Repubblica, riferendo anche la reazione di Marisa Diana, la sorella di don Peppe: “Per quello che ha fatto, quell’uomo avrebbe dovuto morire in carcere. Io non ho potuto abbracciare mio fratello negli ultimi istanti, don Peppe non e’ morto circondato dall’affetto dei propri cari. Dunque nemmeno chi è stato condannato come mandante del suo omicidio dovrebbe avere questa possibilità“.