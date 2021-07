0 Facebook Omicidio-suicidio Viviana e Gioele, il mistero dei sandali del bambino puliti: “Tanti scenari” News 29 Luglio 2021 15:21 Di redazione 2'

“Abbiamo appena ricevuto via Pec la richiesta di archiviazione del’inchiesta sulla morte di Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello . Avanzeremo richiesta di accesso al fascicolo per esaminare tutte le consulenze. E dopo decideremo se fare opposizione”. A dirlo, intervistato dall’Adnkronos, è l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia di Viviana Parisi. “Noi abbiamo sempre respinto la tesi dell’omicidio-suicidio – chiosa il legale – Di scenari ce ne possono essere tanti”. Ancora non è chiaro se con assoluta certezza Viviana abbia ucciso Gioele.

Giallo Caronia: la morte di Gioele Mondello e Viviana Parisi

Viviana Parisi era stata trovata cadavere ai piedi di un traliccio nel comune di Caronia l’8 agosto 2020. Secondo la ricostruzione della Procura, la donna si era ‘rifugiata’ nel bosco di Pizzo Turda insieme al figlio Giole dove poi hanno enrambi trovato la morte. Se la morte di Viviana sembra compatibile con la caduta dal tralicci, il mistero resta sulla morte di Gioele.

E’ stato infatti escluso che l’incidente avvenuto in autostrada potesse aver causato gravi conseguenze al piccolo. Due sono le tesi avanzate da chi indaga: che Gioele sia morto per cause accidentali oppure che Viviana abbia commesso un figlicidio strangolando o soffocando il piccolo. Per il Pm è “sintomatico il fatto che l’unico materiale rinvenuto sotto le unghie delle mani di Viviana (indice, medio ed anulare) sia stato proprio il profilo genetico di Gioele”. Quest’ultima tesi “continua a rimanere quella più probabile e fondata” per la Procura di Patti.

Giallo Caronia: il mistero dei sandaletti di Gioele

A spingere verso questa interpretazione il fatto che i sandaletti di Gioele si presentassero del tutto integri e puliti, appaiati e quasi perfettamente allineati tra loro, indice che erano stati tolti da mani umane che, secondo la procura “non potevano che essere che quelle di Viviana”.