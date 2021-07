0 Facebook Lo yacht di Jennifer Lopez e Ben Affleck arriva a Napoli, cosa farà la coppia? Spettacolo 30 Luglio 2021 10:53 Di redazione 2'

Lo yacht su cui si trovano Jennifer Lopez e Ben Affleck ha fatto tappa a Napoli. Dopo alcuni giorni trascorsi nelle acque di Capri, la coppia di Hollywood si è avvicinata al capoluogo campano. L’imbarcazione si trova al largo tra lido Mappatella e il molo di Mergellina.

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono a Napoli

Circondata da altre barche di lusso, quella di Jennifer Lopez e Ben Affleck è ormai diventata protagonista di ogni rivista di gossip. Lunga 85 metri, per un valore di 110 milioni di euro, a bordo ha Spa, piscina, eliporto, nove cabine e ogni tipo di lusso. Da questo venerdì mattina ha ormeggiato al largo di Mergellina e a bordo con molta probabilità c’è la coppia più seguita del momento.

Cosa faranno Ben Affleck e Jennifer Lopez a Napoli? Difficile saperlo, sui loro programmi c’è massima riservatezza. E’ possibile che trascorrano qui qualche giorno per ammirare le bellezze napoletane, per poi prendere un aereo privato e tornare negli Stati Uniti. Oppure potrebbero decidere di partire per qualche altra meravigliosa isola italiana a bordo del loro yacht di lusso. Staremo a vedere.