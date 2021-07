0 Facebook Viviana Parisi e Gioele Mondello, lei “si sarebbe suicidata, nessuna aggressione” Cronaca 27 Luglio 2021 08:11 Di redazione 2'

A quasi un anno dalla morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello, madre e figlio ritrovati senza vita nel bosco di Caronia, in Sicilia, arriva un’altra ricostruzione. A farla sono stati i due medici legali che hanno eseguito un esame autoptico sulla salma della donna. Secondo quanto riportato da La Repubblica per loro Viviana si sarebbe suicidata.

Cosa è successo a Viviana Parisi e Gioele Mondello

Secondo gli esperti Elvira Ventura Spagnola e Daniela Sapienza dell’Università di Palermo e Messina, non ci sarebbe stata nessun’aggressione – come la famiglia sostiene – non sarebbero stati seguiti da animali selvatici. La donna probabilmente era inseguita dai suoi incubi e avrebbe scelto un gesto estremo, si sarebbe lanciata dal traliccio sotto al quale è stata trovata.

“La madre si è suicidata. Nessuna aggressione di uomini o animali”, questa la sintesi dell’esame che è stata depositata in Procura a Messina. Non si sa nulla di più specifico invece sulla morte di Gioele. Per ora l’unica certezza è che il suo corpo è stato dilaniato dai cani, ma questo è avvenuto dopo la sua morte.

Madre e figlio furono ritrovati dopo che si persero le loro tracce, si erano allontanati da casa in auto e avevano avuto probabilmente un incidente. Viviana fu ritrovata dopo cinque giorni dalla scomparsa, il piccolo Gioele diversi giorni dopo. La famiglia continua a chiedere che emerga la verità, il marito Daniele Mondello non crede al gesto estremo.