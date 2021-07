0 Facebook Donna morsa da un serpente nel Casertano: è ricoverata in ospedale Cronaca 30 Luglio 2021 13:28 Di redazione 1'

Era in compagnia di un’amica quando all’improvviso è stata aggredita e morsa da un serpente. Il rettile non si sa come si sia trovato in un ambiente per lui non abituale. Al passaggio della donna l’ha improvvisamente assalita.

È accaduto a San Felice a Cancello (località in provincia di Caserta), la donna è invece originaria di Santa Maria a Vico, altra cittadina del Casertano. Subito è scattato l’allarme con la chiamata ai soccorsi.

Donna morsa da un serpente a San Felice a Cancello

Tuttavia la donna ha preferito farsi accompagnare presso l’ospedale più vicino dal marito. Secondo quanto riportato da Il Fatto Vesuviano, la vittima è stata ricoverata presso l’ospedale Rummo di Benevento.

Al momento la donna non è in pericolo di vita. È stata però colpita dalla febbre e da altri sintomi. È al momento a disposizione dei sanitari per i dovuti accertamenti.