0 Facebook Temptation Island Manuela e Luciano, accuse: “Lui è pagato” Spettacolo 30 Luglio 2021 08:46 Di redazione 2'

Manuela Carriero e Luciano Punzo sono i più seguiti di Temptation Island 2021. La 31enne ha messo mettere fine alla sua storia con Stefano Sirena, durante il falò di confronto. La bella pugliese ha intrapreso una relazione con il single napoletano, ma molte sono le insinuazioni dei follower.

Manuela Carriero e Luciano Punzo di Temptation Island insieme per finta

Durante le puntate trasmesse in molto erano convinti che Luciano Punzo recitasse per ottenere visibilità. Ancora oggi i telespettatori e follower che seguono la coppia siano convinti che il tentatore sia stato pagato. A questo punto il napoletano, che nelle ultime ore è in Puglia da Manuela, decide di rispondere proprio in compagnia di quest’ultima.

Manuela Carriero e Luciano Punzo di Temptation Island dopo il programma

I due sembrano ormai inseparabili. Luciano vuole dare una risposta a “tutte le persone che dicono che io e Manu non siamo mai stati insieme”. Insieme ironizzano sulla questione e la 31enne aggiunge: “Ti stanno pagando ancora? dai fino a fine mese scade il contratto”. Luciano è accusato di essere stato pagato e di essere “un grandissimo attore”. E lei continua a fare ironia sulla questione, appunto per smentire: “Ma quanto prendi al giorno per stare con me? Quanto ti danno?”. Come risposta a queste accuse, Luciano e Manuela si baciano con passione in spiaggia.