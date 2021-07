0 Facebook Star di Tik Tok: “Vacanze in barche e paga con il reddito di cittadinanza i gelati” News 30 Luglio 2021 08:14 Di redazione 2'

Nelle ultime ore sui social impazza il video che ha come protagonista Mister Pella Pazza, definito star di Tik Tok. Il napoletano è diventato famoso, attraverso il noto social, per una serie di video molto discussi in cui riprende scene di vita quotidiana mostrando la moglie e i figli.

Mister Pella Pazza: “Posso pagare i gelati con il reddito di cittadinanza?”

Nelle più recenti immagini pubblicate dall’uomo si vede però qualcosa che ha indignato il web, e non è la prima volta che accade. L’uomo, che sta trascorrendo vacanze estive tra le Isole Baleari e le barche a mare a Napoli, chiede di poter pagare i gelati con il reddito di cittadinanza. Il video ha creato indignazione:

“Questo qui, anche lui divenuto una ‘star’ di tik tok, grazie ai suoi discutibili video, chiede di poter pagare i gelati con il reddito di cittadinanza e poi si fa le vacanze in barca. Scherzo o meno, qui si stanno prendendo in giro tutte quelle persone davvero in difficoltà, non c’è alcun rispetto e ritegno.”

Non si sa se queste parole siano state dette in modo ironico o se corrispondano a realtà, ma sono sicuramente offensive nei confronti di chi davvero ha bisogno del reddito di cittadinanza per poter fare la spesa. Dopo Rita De Crescenzo, anche questo personaggio fa parlare (in maniera negativa) di Napoli.