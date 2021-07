0 Facebook Temptation Island 2021: Manuela e Luciano stanno insieme dopo il programma FOTO Spettacolo 28 Luglio 2021 22:16 Di redazione 1'

Luciano Punzo è stato il protagonista indiscusso di Temptation Island. Il tentatore ha iniziato una relazione con Manuela Carriero. Per il momento sembra che Punzo abbia intenzioni serie con la donna che ha messo fine alla relazione con Stefano Sirena.

La prima foto di coppia di Luciano e Manuela di Temptation Island

Il single napoletano non ha nascosto di provare un reale interesse per Manuela. Dopo il programma ha fatto sapere di aver presentato la brindisina alla sua famiglia. “Manuela è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”.

Poche ore dopo la diretta dell’ultima puntata di Temptation Island 2021 inoltre Manuela Carriero ha cambiato la foto del suo profilo Instagram, pubblicando il primo scatto di coppia che la ritrae, appunto, con Luciano Punzo. Le stories pubblicate da entrambi confermano poi la relazione. Stare a vedere se resisteranno al tempo!