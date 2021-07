0 Facebook Temptation Island: Stefano e Federica stanno insieme, il dettaglio nella foto scatena i fan Spettacolo 29 Luglio 2021 07:47 Di redazione 2'

Dopo l’ultima puntata di Temptation Island sono venute fuori tutte le coppie nate all’interno del programma. A 24 ore dalla fine dal viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, iniziano a spuntare sui social le foto. La prima è stata quella di Manuele e Luciano, fidanzata e tentatore usciti insieme dallo show. I più amati al momento e anche i più seguiti sui social.

Temptation Island: la prima foto di Stefano e Federica insieme

Dopo il romantico scatto della pugliese insieme al single napoletano, è stata la volta proprio dell’ex fidanzato Stefano insieme alla single Federica. A postarla nelle stories di Instagram, proprio la tentatrice che ha scelto come colonna sonora “Mi fai impazzire” di Sfera Ebbasta. Nell’immagine, Stefano, a torso nudo, bacia Federica. Lo scatto non è per nulla romantico inoltre i fan notano un dettaglio. “Come mai lui non ha ripostato la storia?”.

I follower della ragazza continuano: “La sta già trattando male o è una love story finta?”. Al momento non è dato sapere come proceda la storia tra i due, ma sicuramente possiamo dire che pare ci sia molta differenza tra la storia nata tra Manuela e Luciano e quella, probabilmente più fisica, tra Stefano e Federica.