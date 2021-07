0 Facebook Morte di Viviana Parisi e Gioele, il marito le scriveva: “Hai rovinato la nostra famiglia. Curati!” Cronaca 30 Luglio 2021 14:08 Di redazione 2'

La Procura di Patti ha chiesto l’archiviazione riguardante la morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello, secondo i pm la madre avrebbe ucciso il figlio e dopo si sarebbe tolta la vita lanciandosi dal traliccio sotto al quale fu ritrovato il suo corpo.

I messaggi che Daniele Mondello inviava a Viviana Parisi

Nel corso delle indagini sarebbero emersi alcuni episodi in cui Viviana avrebbe mostrato instabilità mentale. Tra le prove agli atti ci sarebbero anche alcuni messaggi che Daniele Mondello, marito di Viviana e padre di Gioele, avrebbe mandato alla moglie qualche settimana prima che scomparisse con il figlio. Nonostante oggi continui a ripetere che non crede all’ipotesi del suicidio, ha condiviso anche uno degli ultimi audio che la donna aveva inviato a un’amica, all’epoca esortava la donna a curarsi.

Diversi i messaggi che dimostrerebbero la preoccupazione che aveva Daniele Mondello: ”Prendi le pillole, se ami tuo figlio”. Ed ancora: ”Hai rovinato la nostra famiglia, vergognati, mi dispiace solo per mio figlio che non si meritava questo.”. ”Curati!”. Nella stessa data Mondello inviava il seguente screenshot alla moglie Viviana: ”Centro di Terapia Strategica – Research Training, Psychotherapy Institute – ”Paranoia e manie di persecuzione. L’intervento attraverso la psicoterapia breve strategica” e, subito dopo, il seguente messaggio: ”Leggi bene, non essere presuntuosa, questo è il problema che ti sono stato vicino per aiutarti, ma tu non vuoi farti aiutare e stai distruggendo la vita di nostro figlio, la tua e la mia e stai facendo soffrire la tua famiglia e la mia, per una volta ascolta chi ti vuole veramente bene!”.

Parole che sembrano essere piuttosto chiare, nei vari messaggi Daniele Mondello le indicava anche una clinica dove potersi curare.