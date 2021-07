0 Facebook Tragedia a Nocera Inferiore, ragazza di 30 anni precipita nel vuoto e muore Cronaca 28 Luglio 2021 14:07 Di redazione 2'

Un altro dramma in Campania. Una ragazza di 30 anni è deceduta dopo essere precipitata dall’ottavo piano di un palazzo a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, allertati dal personale di un bar nelle vicinanze. Quando gli operatori del 118 sono intervenuti, nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo per la trentenne non c’era più nulla da fare.

Ragazza di 30 anni precipita nel vuoto e muore a Nocera Inferiore

La tragedia è avvenuta in un palazzo in via Atzori dove la trentenne viveva. La giovane ha fatto un volo di una decina di metri ed è caduta sull’asfalto. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto ripotato da SalernoToday, i militari dovranno stabilire se sia trattato di un terribile incidente o di un gesto volontario. Sconvolte le persone del quartiere e i clienti del bar vicino al palazzo dal quale la ragazza è precipitata. Nella giornata di martedì un altro episodio analogo è avvenuto a Villaricca, in provincia di Napoli. Una donna di 50 anni è deceduta dopo essere precipitata nel vuoto dal terrazzino della sua abitazione.