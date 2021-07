0 Facebook L’ultima intervista di Gianni Nazzaro e la decisione prima di morire: “Non voglio essere rimpianto” News 28 Luglio 2021 13:23 Di redazione 2'

La morte di Gianni Nazzaro, deceduto martedì 27 luglio a 72 anni a causa di un brutto male, ha sconvolto il mondo della musica nostrano. L’artista lottava da tempo contro un brutto male ai polmoni, notizia di cui in pochissimi erano a conoscenza. Prima di andarsene ha voluto esaudire un desiderio di amore, sposare la compagna Nada Ovcina.

Gianni Nazzaro si è sposato prima di morire

Nazzaro ha scelto anche di rilasciare un’ultima intervista al settimanale Nuovo assieme alla sua compagna. Insieme hanno raccontato l’importanza di questo gesto e quanto entrambi si amassero: “Lui e io eravamo divorziati e ogni tanto progettavamo di risposarci. Quando le sue condizioni si sono irrimediabilmente aggravate, Gianni mi ha chiesto di diventare sua moglie. Un matrimonio in extremis, celebrato alle tre del mattino in una stanza di ospedale. Ma mi ha regalato un attimo di felicità: l’ultimo, purtroppo, che rende il nostro legame eterno e indistruttibile”.

L’ultima intervista di Gianni Nazzaro

Gianni Nazzaro ha poi parlato della morte e ha spiegato perché ha voluto rilasciare un’ultima intervista: “È per me una prova di coraggio. Da artista voglio uscire di scena nel migliore dei modi. Non voglio essere rimpianto o, peggio, riscoperto: se avevo doti bisognava riconoscermele da vivo”.