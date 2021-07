0 Facebook Tragedia a Villaricca, donna di 55 anni cade nel vuoto dal terrazzino di casa e muore Cronaca 27 Luglio 2021 17:24 Di redazione 1'

Dramma a Villaricca questo martedì pomeriggio, una donna di 55 anni è morta dopo essere caduta nel vuoto dal terrazzino del suo appartamento in una traversa di Corso Europa.

Donna di 55 anni precipita nel vuoto a Villaricca

La tragica notizia è stata riportata da Internapoli. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della donna. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

Non si conoscono al momento le cause di quanto accaduto, sembrerebbe che l’ipotesi paventata dalle forze dell’ordine sia quella del gesto estremo, ma resterebbero ignare le ragioni. Sconvolto l’intero quartiere per quest’improvvisa tragedia.