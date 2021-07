0 Facebook Tragedia a Caserta, ex magistrato di 78 anni precipita nel vuoto e muore Cronaca 13 Luglio 2021 13:57 Di redazione 1'

Dramma all’alba di questo martedì a Caserta. Un uomo di 78 anni è deceduto dopo un volo dal balcone. La tragedia, riportata da Edizione Caserta, è avvenuta in un’abitazione di via Alessandro Volta.

Ex magistrato precipita nel vuoto e muore a Caserta

La vittima, un magistrato in pensione, viveva con un familiare nell’appartamento in cui è avvenuta la tragedia. L’allarme è stato dato prima delle 6. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Presenti sul luogo della tragedia anche i carabinieri della compagnia di Caserta, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, né il gesto volontario né il terribile incidente. La notizia della morte del 78enne si è diffusa velocemente, lasciando attonita l’intera comunità. L’ex magistrato era una persona molto stimata e benvoluta, riconosciuto da tutti come un grande professionista.