Daniele Mondello attraverso il suo legale ha chiesto una nuova istanza alla Procura di Patti per compiere ulteriori analisi nei boschi dove sono stati ritrovati i corpi di Viviana Parisi e Gioele Mondello. “Il corpo di Viviana Parisi presenta lividi, tumefazioni, ferite su parti e non a contatto con il terreno sottostante e pertanto non cagionate da una ipotetica caduta dall’alto per impatto con lo stesso; e visto che il corpo e’ sovrastato da alcune frasche, altra incongruenza con una caduta dal traliccio, abbiamo presentato una nuova istanza alla Procura di Patti su ulteriori analisi per trovare sangue o tracce biologiche su queste frasche”.

Cosa aveva il corpo di Viviana Parisi

A dirlo Pietro Venuti e Claudio Mondello, legali di Daniele marito di Viviana Parisi e padre di Gioele. “Riteniamo che i ramoscelli delle frasche – proseguono i due avvocati nell’istanza – se Viviana fosse caduta dal traliccio si sarebbero dovuti trovare sotto il cadavere e non sopra o rompersi per l’impatto. Inoltre il luogo del rinvenimento del corpo appare scevro della presenza di frasche e ramoscelli e questo fa ipotizzare siano stati portati li’ da qualcuno”.

Continuano, dunque, le indagini per accertare cosa sia successo alla madre e al bambino lo scorso 3 agosto, quando scomparvero per poi essere trovati entrambi a distanza di giorni morti.