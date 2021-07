0 Facebook Federica Pellegrini scrive la storia, qualificata per quinta finale consecutiva ai 200m di stile Sport 27 Luglio 2021 08:56 Di redazione 1'

Federica Pellegrini oggi ha scritto il suo nome nella storia del nuoto femminile. La campionessa si è qualificata per la quinta finale consecutiva dei 200 m stile libero, diventando la prima donna che ha guadagnato questo risultato.

Federica Pellegrini conquista la finale

Pellegrini ha ottenuto nella seconda semifinale il settimo tempo, con 1 minuto 56 secondi e 44 centesimi, con una gara caparbia. Fede era arrivata alla finale con il 15mo tempo.

“We did it. Again” ha scritto in inglese Pellegrini sul suo profilo Instagram: “L’abbiamo rifatto“. Il primo tempo è stato quello dell’australiana Ariarne Titmus, con 1 minuto, 54 secondi e 84 secondi.