Incidente ad Aquilonia, Luigi Pompaselli muore a 28 anni travolto dalle balle di fieno Cronaca 26 Luglio 2021

Un incidente sul lavoro avvenuto ad Aquilonia ha portato via alla propria famiglia Luigi Pompaselli. Il ragazzo di Capaccio Paestum è morto in seguito a una drammatica vicenda avvenuta in provincia di Avellino. Secondo le prime indiscrezioni il ragazzo di 28 anni è stato schiacciato dalle balle di fieno.

Incidente ad Aquilonia: è morto Luigi Pompaselli

Quello che è accaduto è a ancora tutto da chiarire infatti il giovane pare sia stato travolto dalle balle di fieno mentre scaricava in un campo agricolo. Era sposato Luigi e la moglie aspettava un bambino. Sgomenta la famiglia del giovane, come anche amici e parenti.

Sul posto sono accorso i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare il ragazzo prima di constatarne il decesso. I carabinieri della Stazione di Aquilonia, dipendenti dalla Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno effettuato i rilievi del caso e avvisato il magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. Quest’ultimo ha disposto l’esame esterno sulla salma di Luigi per ricostruire eventuali responsabilità.