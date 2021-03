0 Facebook Viviana e Gioele, la svolta e il dolore di papà Daniele: “Hanno ucciso mia moglie” Cronaca 14 Marzo 2021 11:06 Di redazione 2'

Ad agosto sarà trascorso un anno da quando Viviana Parisi e il figlio Gioele Mondello furono trovati senza vita in Sicilia. L’orribile scoperta fu fatta dopo giorni di ricerche, considerato che entrambi furono dati per scomparsi.

Il marito e papà Daniele Mondello ha rilasciato un’intervista a Open dove ha ribadito la sua teoria: a moglie è stata uccisa. Una tesi che proprio qualche giorno fa sarebbe stata avvalorata da alcune novità emerse dalle indagini attualmente in corso.

“Il mondo mi è crollato addosso all’improvviso. Da quando Viviana e Gioele sono morti non faccio altro che pensare a loro, dalla mattina alla sera. Voglio scoprire tutta la verità. Fino a quando non ci sarò riuscito, non mi fermerò. Voglio giustizia perché sono convinto che mia moglie non si sia suicidata, non ne aveva motivo. Aveva espresso persino il desiderio di avere un altro figlio, voleva una sorellina per Gioele. Altro che traliccio, altro che suicidio”.

“Nel periodo della pandemia del Coronavirus ha avuto paura, pensava che potessimo morire io e il bambino. Poi si è ripresa, non pensava di certo a uccidersi. Ci hanno rifiutato diverse istanze, non ci hanno fatto usare il laser scanner (utile per analizzare il corpo di Viviana Parisi, ndr). La verità è che vogliono chiudere questo caso ma, al momento, non hanno niente in mano. Nel traliccio nessuna traccia”.

“Mia moglie ha avuto un incidente d’auto. Si è fermata e, presa dal panico, è scappata verso il guard-rail con Gioele. Non so cosa le abbiano detto gli operai con cui ha avuto l’impatto. Non ho mai sentito né loro né la famiglia del nord che ha assistito alla scena. Una cosa voglio dirla, però: si facciano un esame di coscienza, si devono vergognare. Hanno visto una donna fuggire per le campagne con un bambino in braccio”.

“In quella campagna ci sono tanti contadini, in zona sanno tutto ma nessuno parla”. In attesa di ottenere verità e giustizia, Daniele Mondello si è concentrato sulla musica: l’idea è quella di scrivere una canzone dedicata alla moglie e al figlio.