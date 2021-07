0 Facebook Ultima puntata Temptation Island 2021, Stefano distrugge tutto: Filippo incontra le coppie Spettacolo 27 Luglio 2021 09:04 Di redazione 2'

Grossa attesa per l’ultima puntata di Temptation Island che si terrà questo martedì 27 luglio su canale 5. Un appuntamento imperdibile che racconterà cosa è successo alle coppie durante l’esperienza nel reality girato in un villaggio della Sardegna.

Anticipazioni ultima puntata Temptation Island 2021

Protagonisti della parte iniziale della puntata saranno Manuela, Stefano e il tentatore Luciano. Quest’ultimo proverà in tutti i modi a strappare un bacio alla ragazza, avvicinandosi sempre di più a lei e spingendola a rompere con il fidanzato. “Manu tu dipendi da lui,. Ma perché devi essere il suo burattino? Pensa alla tua felicità prima”. Com’era stato anticipato, poi, la ragazza e il giovane napoletano si nascondono sotto le coperte e non si sa bene cosa sia accaduto tra i due. Alla vista di quelle immagini Stefano si infuria, distruggendo oggetti all’interno del pinnettu. Bisognerà comprendere se la coppia abbia deciso di uscire assieme o se si sia separata definitivamente.

Filippo Bisciglia rincontra le coppie di Temptation Island

Ma a tenere sulle spine per l’ultima puntata di Temptation 2021 sarà lo speciale “un mese dopo”. Il momento in cui Filippo Bisciglia rincontrerà i protagonisti che hanno partecipato dopo la fine del programma e farà con loro una sintesi di quanto accaduto. Qui si comprenderanno le sorti delle varie coppie e il loro destino. Non ci resta che aspettare l’appuntamento di questa sera.