Paura nel villaggio di Temptation Island, incendio nella struttura: evacuate 60 persone Spettacolo 26 Luglio 2021

A fuoco il villaggio di Temptation Island, l’hotel Relais Is Morus di Pula, in Sardegna. Ennesimo rogo doloso all’interno del resort in cui è girato il reality di Canale 5, nel sud dell’isola. Secondo una prima ricostruzione pare che ignoti abbiano versato all’interno degli uffici del titolare e all’esterno nell’area della terrazza del liquido infiammabile nella notte tra il 25 e il 26 luglio.

Incendio nel villaggio di Temptation Island in Sardegna

Il rogo è divampato velocemente avvolgendo le zone della terrazza esterna del ristorante e le zone grill e benessere. Sono all’incirca sessanta le persone evacuate, perlopiù turisti che si trovavano lì in villeggiatura. Sul posto sono giunti i carabinieri della Radiomobile che hanno iniziato con il personale a domare le fiamme, fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco.

E’ il secondo incendio doloso che interessa il villaggio di Temptation Island. Anche l’anno scorso c’è stato un rogo all’interno della struttura. Sulla vicenda indagano i carabinieri.