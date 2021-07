0 Facebook Bomba a Temptation Island, effusioni sotto le lenzuola per Jessica e Davide Spettacolo 23 Luglio 2021 13:51 Di redazione 2'

Colpi di scena a Temptation Island, la penultima puntata del programma preannuncia di essere molto ‘intensa’. A rivelare alcune anticipazioni di quanto accaduto nel villaggio delle donne è stato l’account ufficiale del format condotto da Filippo Bisciglia.

Cosa è successo tra Jessica e Davide a Temptation Island

A giudicare dalle immagini sembrerebbe che Jessica e il tentatore Davide si siano concessi effusioni sotto le lenzuola in camera da letto. Tra la ragazza e il fidanzato Alessandro le distanze apparirebbero sempre più grandi. La coppia stava insieme da sette anni, ma secondo Jessica, Alessandro dopo la convivenza avrebbe avuto un cambiamento, da qui la scelta di partecipare assieme al programma.

Le cose però non sono andate come speravano e mentre lui sembra sempre più vicino alla single Carlotta, Jessica sta diventando ‘intima’ con Davide. Così quando Alessandro ha visto il video della fidanzata sotto le lenzuola con il tentatore pare che sia esploso di rabbia e avrebbe chiesto anche un falò anticipato. La coppia è arrivata al capolinea? Questo potremo saperlo solo durante la prossima puntata di Temptation Island, che andrà in onda lunedì 26 luglio.