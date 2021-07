0 Facebook Dramma in un appartamento, cade nel vuoto mentre aggiusta una finestra: muore 50enne Cronaca 27 Luglio 2021 09:24 Di redazione 1'

Terribile incidente domestico a Jesi, nelle Marche. Un uomo stava aggiustando la finestra del suo appartamento, al secondo piano, quando è caduto nel vuoto ed è morto. La vittima aveva 50 anni e pare che per lui non ci sia stato nulla da fare.

La tragedia è avvenuta in un edificio di via Pio La Torre nella tarda mattinata di lunedì. Secondo una prima ricostruzione pare che la vittima stesse riparando la finestra del suo appartamento, quando deve aver perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Immediato l’arrivo dei soccorsi, sul posto è giunta anche un’eliambulanza, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sconvolta l’intera comunità per quest’improvvisa tragedia. I vicini conoscevano bene la vittima e la ricordano come una brava persona. Purtroppo la riparazione della finestra gli è costata la vita e nonostante il tempestivo intervento del 118, i traumi riportati erano troppo gravi.