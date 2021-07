0 Facebook Temptation Island 2021: Luciano e Manuela fuori dal programma: “E’ perfetto” Spettacolo 27 Luglio 2021 15:02 Di Fabiana Coppola 2'

Quinta puntata ancora ricca di colpi di scena quella di Temptation Island 2021. Tra i protagonisti c’è il single napoletano Luciano Punzo. Il modello ha conquistato i social dopo il discorso fatto a Manuela. Sono tutti con lui, non solo bello, ma anche visibilmente sensibile, divertente e pieno di valori significativi. Insomma sul web si alza una sola voce: “Luciano è perfetto”.

Temptation Island 2021: Luciano e Manuela stanno insieme?

Manuela, 31 anni, è fidanzata da 4 anni e mezzo con Stefano, 30 anni, cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. I due sono di Brindisi e vivono in Emilia Romagna anche se non convivono più a causa dei tradimenti di lui.

Nonostante questo Stefano denigra la fidanzata dicendo che non è passionale e non sa fare niente. Ogni video è un’offesa per Manuela che si avvicina sempre di più, nel corso di Temptation Island, al single Luciano. Durante la quinta puntata il tentatore prova a stapparle un bacio. Stefano si infuria nel vedere il video, ma sono le parole del modello ad aver colpito il pubblico sui social.

Temptation Island 2021: Luciano e Manuela, lei esce con Stefano?

Luciano cerca di spronare Manuela ad avere più fiducia in sè, a non aspettare che sia Stefano a chiudere, ma che deve essere lei a diventare padrona della sua vita: “Manu tu dipendi da lui. Ma perché devi essere il suo burattino? Pensa alla tua felicità prima”. Martedì sera scopriremo cosa Manuela ha deciso di fare: se uscire con il fidanzato Stefano o provare con il single Luciano.