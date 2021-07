0 Facebook Manuela si avvicina a Luciano a Temptation Island, lo sfogo di Stefano: “Provo tanta vergogna” Spettacolo 20 Luglio 2021 16:40 Di redazione 2'

Un’altra coppia che sembra essere ‘scoppiata’ a Temptation Island è quella composta da Stefano e Manuela. Le cose tra i due sembra che già non andassero tanto bene, ci sarebbero stati alcuni tradimenti di lui che hanno spinto la coppia a partecipare al programma di canale 5.

Cosa è successo tra Stefano e Manuela a Temptation Island

Ma la situazione nel programma invece di migliorare pare essere peggiorata. Stefano si è avvicinato a Federica, suscitando la rabbia di quella che sarebbe ancora la sua fidanzata: “Che schifo di persona, è uno sporcaccione in tutti i sensi. Mi ha distrutto la vita!”, questo il commento della ragazza dopo aver visto il video del suo fidanzato con la tentatrice.

Anche la vicinanza di Manuela con il tentatore napoletano, Luciano Punzo, non è stata vista di buon occhio da Stefano, che dopo aver visto le immagini della sua fidanzata le ha commentate in modo molto duro con i suoi compagni: “Non mi tocca, è solo una stupida. Le dirò di ammettere che è venuta qui solo per trovare la forza di lasciarmi perché è un’insicura. A quel punto le augurerò il meglio. Vuol dire che ancora una volta sono più intelligente io, tutto questo dimostra che mi era bastato il primo video per capire tutto. Sono dieci palmi più maturo di lei e mi vergogno di aver perso questo tempo. Fai fai poi ti faccio vedere io. Tu fai, io faccio il doppio. Lei è una persona debole, provo tanta vergogna perché appena arriva uno a farle due moine ci casca”.

Quando finisce Temptation Island

Stefano sembrerebbe piuttosto convinto, pare proprio che voglia mettere Manuela alle strette per poi uscire dal programma senza di lei. Intanto l’ultima puntata di Temptation Island è stata anticipata, motivo per cui molto presto sapremo l’epilogo di questa storia.