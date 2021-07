0 Facebook Temptation Island 2021, Manuela insultata da Stefano, perde la testa per Luciano: il tentatore napoletano Spettacolo 13 Luglio 2021 11:43 Di redazione 2'

Faville a Temptation Island 2021 per la storia che ha come protagonisti Stefano e Manuela. Il fidanzato della bella ragazza pugliese non si risparmia insulti e pensieri maschilisti nei confronti della giovane che a sua volta si lascia ammaliare da Luciano Punzo, bel tentatore napoletano ex mister Italia.

Manuela e Stefano di Temptation Island 2021: le offese del pugliese indignano tutti

“Sa fare solo la casalinga”, dice il giocatore di basket pugliese. Parole che scatenano una bufera social e fanno infuriare i telespettatori che hanno seguito la diretta della terza puntata. Manuela ha scelto infatti di partecipare al programma per i continui tradimenti di Stefano che l’hanno condotta a non fidarsi più di lui. Tra loro c’è tanta rabbia e nessuno dei due parla bene dell’altro. “Al giorno del mio compleanno – si lamenta Manuela – anziché farmi gli auguri si è iscritto a Tinder!”.

Temptation Island 2021: Manuela non perdona i tradimenti di Stefano

Chi ne esce peggio però è Stefano che dopo aver visto un video sfogo della fidanzata con il tentatore Luciano, inizia a insultarla come aveva fatto anche nelle puntate precedenti: “Sei debole. Solo la casalinga sai fare. Io sto benissimo. Fallita di mer*a. Mi ha rotto i coglioni. E’ venuta qui solo per trovare la forza di lasciarmi perché è un’insicura, è venuta al reparto psicologia… è un cadavere”. Le offese sono molto pesanti e sono state condannate subito sui social dai fan dello show.