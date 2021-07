0 Facebook Mara Venier di nuovo in ospedale, la conduttrice: “Chissà quando finirà” Spettacolo 26 Luglio 2021 17:30 Di redazione 2'

Mara Venier è tornata in ospedale, a comunicarlo è stata la stessa conduttrice che in una storia pubblicata su Instagram questo lunedì mattina ha ripreso l’ingresso del reparto di Maxillofacciale del Policlinico Umberto I di Roma.

Perché Mara Venier è di nuovo in ospedale?

Nella storia si sente la voce della Venier dire: “Eccomi ancora qua, chissà quando finirà”, con un tono stanco che lascerebbe trasparire anche un po’ di avvilimento. Tempo fa, a causa di un impianto dentale mal riuscito, la Venier aveva avuto alcuni problemi. “Faccio fatica a riprendermi – aveva raccontato in un’intervista al Corriere della Sera la presentatrice – Devo solo pregare Dio che il nervo possa sistemarsi da solo, e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia”.

Cosa è successo a Mara Venier

Adesso zia Mara è tornata in ospedale, non si sa se ci sia andata per una visita o se stia pianificando un intervento per sistemare definitivamente la situazione. Cosa che potremmo scoprire nelle prossime ore, quando e se la Venier pubblicherà altre storie. All’epoca furono molti i messaggi di sostegno all’amatissima conduttrice e anche questa volta i fan le hanno fatto sentire tutto il loro affetto.