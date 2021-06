0 Facebook Mara Venier scoppia in lacrime in diretta, lascia lo studio e dice all’ospite: “Scusami un attimo” Spettacolo 27 Giugno 2021 18:52 Di redazione 1'

Una puntata commovente quella di questa domenica 27 giugno di Domenica In, l’ultima della stagione. Un momento molto forte per Mara Venier che ha lasciato lo studio in lacrime.

Mara Venier in lacrime durante l’ultima puntata di Domenica In

L’ultimo ospite è stato Don Mazzi, cui la conduttrice è molto legata. “Pochi istanti e la conduttrice riprende il centro studio: “Quest’anno non ci siamo incontrati, ma per l’ultima puntata è venuto a trovarmi. Per me è come un padre, Don Antonio Mazzi”, queste le parole di Zia Mara che ha presentato l’ospite commossa. Ma il momento più toccante è arrivato quando la Venier ha lasciato un attimo lo studio in lacrime.

Dietro le quinte c’era il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Mara non ha resistito nel vederlo ed è subito corsa fuori dallo studio ad abbracciarlo in lacrime. Poi quando è rientrata con gli occhi ancora lucidi ha detto al suo ospite: “Scusami, ma oggi è l’ultima puntata”. La conduttrice negli ultimi tempi aveva avuto un problema in seguito a un intervento odontoiatrico, ma adesso si è recuperata e ha potuto così condurre l’ultimo appuntamento con Domenica In.