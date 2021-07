0 Facebook Alessandro Siani condurrà Striscia la Notizia con Vanessa Incontrada? La scelta del Tg satirico Spettacolo 26 Luglio 2021 16:46 Di redazione 2'

Sono sempre più insistenti le voci che parlano di un cambiamento alla conduzione di Striscia la Notizia, che vorrebbero sul bancone del Tg satirico Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Il comico napoletano e l’attrice spagnola sarebbero la coppia scelta da Antonio Ricci per dare una sterzata al programma, ormai trentatreenne, di canale 5.

Per ora non è arrivata alcuna comunicazione da parte del programma, né si sa, qualora la notizia dovesse essere confermata, quanto tempo Alessandro Siani e Vanessa Incontrada resteranno alla conduzione di Striscia la Notizia. Il programma nel corso di una stagione televisiva cambia i conduttori, che generalmente siedono alla scrivania del Tg satirico per sei mesi. Dunque, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani potrebbero iniziare a settembre per finire a dicembre. Per ora si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma.

Voci da Napoli di persone vicine al comico confermerebbero quest’indiscrezione. C’è chi assicura, infatti, che Alessandro Siani sarà alla conduzione di Striscia la Notizia. Per ora, però, il comico non si è sbottonato. Dunque, bisognerà attendere ancora un po’ per sapere chi condurrà il Tg satirico.