Ancora un gesto estremo nel Napoletano. Un uomo è stato trovato morto all’interno della sua abitazione a Palma Campania nella zona di via Vecchia Sarno. Sembrerebbe si tratti di un imprenditore di 79 anni che presentava una ferita da colpo d’arma da fuoco.

Uomo di 79 anni si toglie la vita a Palma Campania

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un gesto estremo, l’uomo si sarebbe tolto la vita. Quando i soccorsi sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuti anche i carabinieri, come da prassi, per effettuare tutti i rilievi del caso.

La salma è stata sequestrata, probabilmente sarà disposto l’esame autoptico. La notizia di questa tragica morte ha sconvolto la comunità di Palma Campania.