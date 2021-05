0 Facebook Trovato in auto senza vita, chi è Michele Martino: l’assicuratore 40enne si sarebbe tolto la vita Chi è l'assicuratore trovato morto a Marano. La vittima è stata trovata nell'area industriale Pip. I militari hanno avviato i dovuti accertamenti Marano di Napoli 14 Maggio 2021 15:29 Di redazione 1'

È stato trovato senza vita all’interno della sua automobile in via Migliaccio. Siamo nel cuore dell’area Pip, la zona industriale di Marano, cittadina dell’area Nord in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri.

L’allarme è scattato verso le 12. I militari sono giunti immediatamente sul posto. Dalle prime ricostruzioni pare si sia trattato di un suicidio. La vittima si chiamava Michele Martino, 40 anni e noto assicuratore.

Chi è l’assicuratore trovato morto a Marano

Martino ha usato per l’estremo gesto una pistola. L’avrebbe puntata alla tempia prima di esplodere il colpo mortale. I Carabinieri stanno effettuando i dovuti accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.