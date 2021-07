0 Facebook Si torna a sparare a Napoli, Francesco Divano colpito in strada in pieno giorno Cronaca 23 Luglio 2021 18:37 Di redazione 1'

Ancora spari a Napoli. Un uomo di 55 anni, Francesco Divano, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo con diverse ferite d’arma da fuoco.

Francesco Divano raggiunto da più colpi d’arma da fuoco

L’uomo, secondo quanto riferito dai carabinieri, è arrivato cosciente presso il noscomio napoletano. Da chiarire ancora come e da chi è stato trasportato all’ospedale.

Non dovrebbe essere in pericolo di vita. E’ stato ricoverato e non ha potuto fornire versioni su come siano andati i fatti. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli per ricostruire la dinamica dell’evento.