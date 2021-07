0 Facebook Quando apre il ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Vico Equense: “Stiamo aspettando” Mangiare a Napoli 22 Luglio 2021 09:09 Di redazione 2'

Antonino Cannavacciuolo come aveva promesso torna nella sua terra d’origine. Il noto chef, infatti, aprirà un resort a Ticciano, piccolo borgo di Vico Equense. La notizia era nell’aria da tempo, ma adesso pare proprio che siamo vicini al taglio del nastro.

Apertura ristorante Cannavacciuolo a Vico Equense

Si tratta di un luogo dove la cucina dovrà unirsi al totale relax e ogni ospite si immergerà in un viaggio non solo nei sapori della terra campana, ma anche negli odori e incantevoli paesaggi. Sarà un posto accogliente con pochi tavoli: “Una quindicina di tavoli all’interno, qualcuno in più in estate. Le camere saranno cinque più la suite al piano superiore. Avrebbe dovuto aprire agli inizi di luglio, ma ci sono stati alcuni intoppi nei lavori.

A raccontarlo è lo stesso Antonino Cannavacciuolo in un’intervista per il Corriere del Mezzogiorno: “Non posso dare una data precisa perché si stanno ultimando alcuni lavori artigianali che richiedono precisione. Comunque, orientativamente, tra la fine del mese e l’inizio di agosto”.

Prezzi ristorante Cannavacciuolo a Vico Equense

L’intenzione dello chef stellato è quella di offrire un’esperienza culinaria d’eccellenza ai suoi ospiti. Saranno due i prezzi nel ristorante di Cannavacciuolo per un viaggio che promette di essere sensazionale: 80 e 100 euro. “La cucina sarà un mix tra le esperienze piemontesi e le origini locali. Abbiamo effettuato una ricerca accurata sul territorio – spiega lo chef – Vogliamo offrire la migliore mozzarella, la migliore ricotta, carne e pesce eccellenti. Chi impiegherà quei 10 minuti in più dal centro di Vico per raggiungerci deve trovare il meglio”.