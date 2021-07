0 Facebook Festa di 18 anni finisce nel sangue, ragazzo in ospedale con orecchio strappato Cronaca 22 Luglio 2021 08:40 Di redazione 1'

Doveva essere un’occasione per festeggiare il raggiungimento della maggiore età, ma la situazione è degenerata in poco tempo. Un party di 18 anni è finito con una mega rissa in cui un ragazzo è rimasto ferito. E’ accaduto a San Marzano sul Sarno, comune in provincia di Salerno.

Rissa a una festa a San Marazano sul Sarno

La festa si è svolta all’interno di un locale, improvvisamente una discussione tra i giovani invitati è sfociata in una grande zuffa, a cui, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbero partecipato anche degli adulti. La notizia è stata riportata da Il Fatto Vesuviano.

Uno dei ragazzi coinvolti, 22enne originario di Nocera Superiore, è arrivato nel pronto soccorso dell’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno con il lobo dell’orecchio sinistro strappato. Sulla vicenda indagano i carabinieri, non si esclude che qualcuno possa aver dato un morso al giovane, provocandogli la ferita.