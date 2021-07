Un ragazzo di 16 anni è stato trovato morto nel fiume Elsa, nella zona della cascata di Borrato, nel Parco fluviale, in provincia di Siena. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in Val d’Elsa.

Si butta nel fiume Elsa e muore

Il giovane stava facendo, con un gruppo di altre persone, un bagno vicino alla cascata. Dopo il tuffo, il sedicenne è scomparso nel nulla. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto sono giunti Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale specializzato in tecniche fluviali per ottimizzare le ricerche. Presente anche un elicottero che ha sorvolato l’intera zona con la speranza di rintracciare il ragazzo ancora in vita.

Il corpo del giovane senza vita è stato trovato poco dopo impigliato nel fondo del fiume. La vittima è un ragazzo di origini marocchine che aveva raggiunto il padre nella zona con cui lavorava, vendendo accendini in strada. Voleva farsi un bagno per rinfrescarsi, ma purtroppo non è più salito a galla.