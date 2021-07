0 Facebook Com’è morto Libero De Rienzo, l’attore napoletano ci lascia all’età di 44 anni News 16 Luglio 2021 11:12 Di redazione 2'

E’ morto Libero De Rienzo, l’attore originario di Napoli è deceduto all’età di 44 anni. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il mondo del cinema italiano. Sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni.

Com’è morto Libero De Rienzo

Libero De Rienzo è morto nella sua casa di Roma, stroncato da un infarto improvviso, a inutile sono serviti i soccorsi. Sulla salma sarebbe stata disposta l’autopsia. La notizia della sua morte è iniziata a circolare velocemente sui social, lasciando attonite le tante persone che conoscevano l’attore e lo seguivano. Una carriera ricca di successi tra cui due David di Donatello nel 2002 con Santa Maradona e nel 2006.

I funerali di Libero De Rienzo

Tanti i film a cui ha partecipato da ‘Smetto quando voglio’ (2014) al film ‘A Tor Bella Monaca non piove mai’. Memorabile l’interpretazione di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra, in Fortapàsc di Marco Riso. La notizia della morte di Libero De Rienzo, avvenuta così prematuramente, come un fulmine a ciel sereno, ha sconvolto il mondo dello spettacolo e non solo. La salma dell’attore, dopo i funerali (di cui non è stata decisa la data, sarà portata in Irpinia dove si trova quella della madre.