Morte Libero De Rienzo: "Una dose di eroina in una bustina in casa dell'attore" Spettacolo 19 Luglio 2021

La polvere bianca trovata su un tavolino nell’appartamento di Libero De Rienzo, l’attore trovato senza vita nella sua casa di Roma giovedì scorso, corrisponderebbe ad eroina. Gli inquirenti avevano disposto delle analisi che avrebbero dato esito positivo.

Cosa è stato trovato in casa di Libero De Rienzo

A riferirlo è il quotidiano La Repubblica che scrive: “Si tratta di una singola dose, conservata in una bustina di cellophane, con un principio attivo piuttosto basso, intorno al 10 per cento e priva di sostanze da taglio particolari“. Intanto i magistrati hanno disposto l’autopsia – che sarà effettuata nella giornata di martedì – e anche degli esami tossicologici per accertare se l’artista avesse fatto uso di droghe nelle ore che hanno preceduto la sua morte.

I familiari di Libero De Rienzo, che agli inquirenti avrebbero confermato l’uso di droghe nel passato dell’attore, smentendo che continuasse ad assumere sostanze stupefacenti attualmente, hanno nominato un consulente che presenzierà all’esame autoptico. Le indagini puntano a chiarire le cause del decesso, si procede infatti con l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato.

Com’è stato trovato Libero De Rienzo

Secondo quanto riferito da Il Giornale, i pm avrebbero disposto il sequestro delle telecamere di videosorveglianza per accertare i movimenti dell’attore nelle ore precedenti al decesso e se fosse solo in casa. L’intenzione è ricostruire gli ultimi movimenti del 44enne da quando ha pubblicato un post su Instagram, nella giornata di mercoledì, una ceneriera piena di cicche e il commento: “Notte africana. Tanto vale accendersi un fuoco in bocca”. Ora bisognerà accertare se fosse solo in casa. A ritrovarlo è stato un caro amico che si è diretto a casa sua dopo che l’attore non rispondeva da alcuni giorni al cellulare. Appena è entrato con le chiavi che gli aveva lasciato la moglie ha fatto la terribile scoperta.

L’ultimo post di Libero De Rienzo