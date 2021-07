0 Facebook Morte Libero De Rienzo, aperto un fascicolo e disposta l’autopsia sulla salma dell’attore napoletano Spettacolo 16 Luglio 2021 20:15 Di redazione 2'

Mentre le reti televisive hanno predisposto un palinsesto per omaggiare Libero De Rienzo, l’attore napoletano trovato morto nel suo appartamento di Roma, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per stabilire le cause del decesso. Il magistrato ha disposto l’autopsia e i risultati dell’esame accerteranno cosa sia accaduto a De Rienzo, deceduto all’età di 44 anni.

Morte Libero De Rienzo: disposta autopsia sulla salma

Il procedimento e’ coordinato dal sostituto procuratore Francesco Minisci e’ stato rubricato con la fattispecie di morte come conseguenza di altro come dispone l’articolo 586 del codice penale. Gli inquirenti vogliono accertare quali siano le cause del decesso, se si sia trattato di un arresto cardiocircolatorio o se ci sia altro.

L’addio a Libero De Rienzo

Intanto anche il mondo della politica ha espresso cordoglio per la prematura scomparsa di Libero De Rienzo. Roberto Fico ha scritto su Twitter: “Una terribile notizia la scomparsa di Libero De Rienzo. Il cinema italiano perde uno dei suoi attori piu’ brillanti e di talento. Indimenticabile la sua interpretazione di Giancarlo Siani in ‘Fortapa’sc’. La mia vicinanza ai suoi cari”. Anche Vincenzo De Luca ha voluto ricordarlo con un post su Facebook: “L’improvvisa scomparsa di Libero De Rienzo ci addolora molto e ci lascia attoniti. Attore di grande talento e vitalità, tra i più bravi e brillanti della sua generazione. L’interpretazione di Giancarlo Siani in Fortapàsc ci ha commosso e ha contribuito a far conoscere anche ai giovanissimi la storia del giornalista anticamorra e della Napoli degli anni ’80. Davvero una grave perdita per il cinema e la cultura italiana. Un abbraccio alla moglie e ai due figli”. L’attore lascia una moglie e due figli di 6 e 2 anni.