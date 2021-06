0 Facebook Stefano De Martino e la foto bollente, il conduttore napoletano senza veli: “Lavoro così” Spettacolo 30 Giugno 2021 17:17 Di redazione 1'

Stefano De Martino conquista i social. L’ex marito di Belen Rodriguez orami diventato un affermato conduttore, ha condiviso dal suo account social uno scatto molto particolare in cui appare perfettamente vestito, in mezzo alla strada, mentre lavora a un computer portatile.

La particolarità dello scatto, seguito dalla didascalia “Smart working” è che per l’occasione Stefano non indossa pantaloni, ma sfoggia un paio di mutande bianche. La condivisione ha raccolto molti consensi e commenti divertiti, anche di amici vip come la Iena Giulio Goria, Sandra Milo e Valeria Graci.

Stefano De Martino debutta al cinema

A breve il suo debutto nel mondo del cinema. Ospite del Festival del Cinema e della Tv di Benevento ha svelato: “Farò un film. Cercherò di essere il meno possibile me stesso, visto che in questo caso interpreterò un ruolo. Finora mi hanno proposto ruoli simili a quello che sono. Non so come andrà, ma durante la promozione dirò che è andata benissimo. Il film è molto bello. L’unico problema potrei essere io, ma solo poche pose. Quindi, potete anche distrarvi”.