Ore di apprensione quelle che si stanno vivendo ad Agropoli dove dalla serata di martedì è scomparsa una giovane di 14 anni. Si chiama Federica Nigro e intorno alle 19 ha lasciato il negozio dei genitori per dirigersi a casa dei nonni dove non è mai arrivata.

Giallo su questa scomparsa, secondo quanto riferito dai media locali, all’1.30 di notte la ragazza avrebbe telefonato la madre chiedendole aiuto, dicendole di essere stata rapita e legata, ma che sta bene. Federica è scomparsa da via Risorgimento. Immediate le operazioni di ricerca, anche se attualmente non si hanno notizie della quattordicenne. Il suo ultimo avvistamento è avvenuto nei pressi del distributore di carburante Esso.

Cosa è successo a Federica Nigro

Intanto i carabinieri hanno rintracciato il segnale del cellulare, che sarebbe stato identificato in una cella a Secondigliano e poi sarebbe tornato irraggiungibile. Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha rivolto un appello ai cittadini attraverso la sua pagina Facebook: “Come tutti saprete dalle ore 20.00 circa di ieri sera non si hanno notizie di una ragazza di 14 anni di Agropoli, Federica Nigro. Siamo in costante contatto con la famiglia, in forte apprensione e con le forze dell’ordine, che stanno lavorando alacremente al fine di ritrovare la giovane e farle riabbracciare i suoi cari. Sono diverse le notizie che si susseguono in queste ore, alcune confermate; altre del tutto prive di fondamento. Chiedo a tutti voi collaborazione, se avete qualche notizia in merito a Federica, rivolgetevi alle forze dell’ordine: anche un minimo indizio che per voi può sembrare privo di importanza, potrebbe essere invece fondamentale per chi indaga nella risoluzione della vicenda. Nel contempo chiedo cautela nel diffondere notizie che non siano certe e confermate per rispetto della famiglia e di una intera comunità in ansia. Incrociamo le dita. Sono certo che presto Federica tornerà a casa“.

L’immagine della giovane è stata condivisa su tutti i gruppi social legati al territorio, in tanti si stanno mobilitando per dare una mano alla famiglia e riuscire a trovare Federica.