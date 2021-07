0 Facebook Federica scomparsa da Agropoli ritrovata a Napoli: “Ti aspettiamo per riabbracciarti” Cronaca 14 Luglio 2021 14:32 Di redazione 2'

Dopo le lunghe ore d’ansia finalmente arriva una buona notizia: Federica N., la giovane di 14 anni anni che nella serata di martedì era scomparsa ad Agropoli, è stata trovata a Napoli. La notizia è stata data dal sindaco del comune in provincia di Salerno, Adamo Coppola. Il primo cittadino aveva invitato tutti ad aiutare nelle ricerche e a farsi avanti qualora qualcuno avesse saputo qualcosa.

Ritrovata Federica, scomparsa martedì sera da Agropoli

La ragazza era scomparsa intorno alle 19, avrebbe detto ai genitori che sarebbe andata a casa dei nonni, dove però non è mai arrivata. Federica è stata identificata presso la stazione centrale di Napoli, dopo che il suo telefono si era attaccato a una cella a Secondigliano, le forze dell’ordine avevano intensificato le ricerche nel capoluogo campano. E’ stata poi riportata ad Agropoli, dove ha potuto riabbracciare la sua famiglia.

Federica scomparsa da Agropoli ritrovata a Napoli

Il sindaco ha scritto: “Federica è stata ritrovata. Abbiamo atteso qualche attimo in più per avere l’assoluta certezza, che è giunta poco fa: Federica è stata ritrovata. Tiriamo tutti un sospiro di sollievo. I genitori stanno andando a prenderla presso la stazione di Napoli. Attualmente la ragazza è in custodia alla Polfer. Complimenti alle forze dell’ordine per l’ottimo lavoro svolto, che ha portato in poche ore alla risoluzione della vicenda. Ho appena chiamato il comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, Fabiola Garello, per congratularmi. Federica, ti aspettiamo per riabbracciarti!”.

Spetterà alle forze dell’ordine, dopo aver ascoltato la quattordicenne, capire cosa le sia accaduto, se qualcuno l’abbia costretta ad allontanarsi da Agropoli o se abbia scelto di farlo spontaneamente.