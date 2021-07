0 Facebook Ore d’ansia a Napoli, scomparsa Patrizia Vestuto: “Ha documenti, ma non medicine che deve prendere” Cronaca 6 Luglio 2021 13:33 Di redazione 2'

E’ la consigliera comunale Laura Bismuto a lanciare un appello sui social per la scomparsa di Patrizia Vestuto, donna di 65 anni le cui tracce si sono perdute dalla mattinata di lunedì 5 luglio dalla zona di piazza Garibaldi, a Napoli.

Scomparsa da Napoli, zona piazza Garibaldi, Patrizia Vestuto

La signora, secondo quanto riferito nel post, ha con sé i documenti ma non dei farmaci che dovrebbe urgentemente assumere. Quando è scomparsa indossava un abito di Missoni a fantasia blu e un paio di mocassini blu. Il post con l’immagine di Patrizia Vestuto sta circolando in tutti i gruppi social legati al territorio di Napoli. Chiunque vedesse la signora può contattare le figlie al seguente numero di telefono: 327.284.14.82.

Si legge nel post: “Lei è Patrizia Vestuto, ha 65 anni. Ieri 5 luglio è uscita di casa e non è più tornata. È SCOMPARSA dalla zona di piazza Garibaldi. Indossava un vestito blu fantasia Missoni e dei mocassini blu. Ha con se i documenti ma non i farmaci che deve assolutamente prendere. Per favore, se la vedete, contattate subito le figlie al 327.284.14.82 Fate girare per favore!”.

Il post di Laura Bismuto