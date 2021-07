0 Facebook Focolaio Covid a Ibiza, ballerini napoletani bloccati in quarantena: “Lasciati soli” Cronaca 14 Luglio 2021 11:05 Di redazione 2'

Focolaio Covid a Ibiza. Sono bloccati in un hotel, abbandonati a se stessi con il Coronavirus alcuni ballerini italiani, tra cui dei napoletani tra i 22 e i 25 anni. Stavano lavorando per una compagnia di spettacolo e animazione quando si sono trovati coinvolti nel focolaio scoppiato nella più ‘loca’ isola delle Baleari. Per loro è scattato l’isolamento in albergo dove trascorreranno i 15 giorni di quarantena.

Focolaio Covid a Ibiza: la denuncia del ‘Comitato Cura Domiciliare Covid-19’

“Sono senza alcun tipo di assistenza sanitaria”, denuncia il ‘Comitato Cura Domiciliare Covid-19’ dell’avvocato Erich Grimaldi, cui si sono rivolti per dare voce alla loro protesta. Al comitato hanno spiegato di aver fatto tamponi antigenici, di essere risultati positivi e sintomatici, e poi nei giorni successivi non è intervenuto alcun medico né si sono fatte vive autorità spagnole o italiane.

Covid a Ibiza: ballerini napoletani bloccati dopo gli studenti a Malta

Il ‘Comitato Cura Domiciliare Covid-19’ si sta occupando di tutto, di fornire assistenza ai ragazzi e di restare in contatto con l’albergo. Come riporta Fanpage.it, il caso sarà monitorato. Dopo gli studenti bloccati a Malta, è la volta dei ballerini a Ibiza.