Lunedì è stata una giornata di festa per l’Italia intera, la vittoria agli Europei è stata festeggiata dal Paese intero. La Nazionale ha fatto rientro a Roma alle prime luci dell’alba e poi ha avuto un fitto calendario di incontri istituzionali per celebrare il trofeo vinto. E in una giornata così impegnata Lorenzo Insigne e Ciro Immobile hanno trovato il tempo di fare una sorpresa a Tony Colombo.

La sorpresa di Immobile e Insigne a Tony Colombo

I tre sono probabilmente amici, così i due calciatori, attuali campioni d’Europa, non si sono tirati indietro quanto Tony Colombo ha chiesto loro di fare una videochiamata. E l’ha fatto proprio durante uno dei suoi show. Il tutto è documentato sulle storie Instagram del cantante neomelodico, che ha condiviso le immagini in cui prova a collegarsi con i due calciatori, anche se dall’audio si comprende che c’era qualche problema di audio. “Campioni d’Europa in video con noi. Questa videochiamata non ha prezzo. Tony Colombo + Insigne + Immobile. Emozioni”, questo il commento di Colombo alla sua storia.

La sorpresa di Insigne e Immobile è stata condivisa anche da Tina Colombo, che ha così commentato: “Succede anche questo, con i nostri campioni in videochiamata”. La telefonata, com’era prevedibile, ha mandato in delirio il pubblico che era lì per assistere all’esibizione del cantante neomelodico e ha ricevuto un regalo del tutto inaspettato.

Le immagini condivise da Tony e Tina Colombo