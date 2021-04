0 Facebook Tragedia a Casavatore, uomo di 36 anni precipita nel vuoto dal balcone e muore Casavatore 27 Aprile 2021 16:38 Di redazione 1'

Dramma a Casavatore, comune dell’area Nord di Napoli. Un uomo di 36 anni è precipitato nel vuoto dal quinto piano di una palazzina in cui viveva in via Michelangelo. Una vicenda che ha sconvolto i residenti, che hanno prima sentito un tonfo e poi le urla di alcuni testimoni. La notizia è stata riportata da Nano tv.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di lunedì. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 hanno raggiunto il luogo dove giaceva il 36enne non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Casavatore e di Casoria che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

Non si esclude il gesto estremo. La vittima si chiamava Gianluca, resterebbero da comprendere i motivi che avrebbero spinto il trentaseienne a togliersi la vita. Sconvolta la comunità di Casavatore.